«При планировании объединения громад обязательно необходимо учитывать интересы этнических меньшинств», — мнение

13:41 / 21.06.2017

ОДЕССА, 21 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Политик, народный депутат Украины III, VI и VII созыва Сергей Гриневецкий считает, что при планировании объединения громад необходимо учитывать интересы этнических меньшинств — при том, что на Одесчине к местностям компактного проживания нацменьшинств можно отнести 11 районов (из 26), передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Такое мнение политик выразил сегодня, 21 июня, выступая на Международном форуме «Реформа децентрализации: актуальные вопросы регионального развития и опыт государств-членов ЕС и стран Восточного партнерства», который проходит в Одессе.

В своём выступлении С. Гриневецкий, в частности, заявил: «По данным правительства, за первые четыре месяца этого года местные бюджеты выросли на 35%. Мы видим, что начали приводиться в порядок местные дороги и улицы. Это безусловный позитив. Но на фоне этого позитива выглядит очень противоречивым процесс объединения территориальных громад».

Так, по его данным, в Одесской области за два года объединилось лишь около 11% от общего числа территориальных громад, что охватывает чуть более 11% площади и 4,4% от числа жителей области. Даже без учёта областного центра, где проживает половина населения области, объединенные громады охватывают лишь 7,5% жителей.

«Перспективный план объединения территориальных громад неоднократно подвергался критике со стороны депутатов областного совета — он не учитывает ни специфики расселения, ни этнического фактора, ни исторических традиций.

В местах компактного проживания национальных меньшинств возникают вполне закономерные опасения населения в том, что реформа приведет к уменьшению уровня обеспечения их этнонациональных прав. Процессы добровольного объединения территориальных громад почти не происходят в громадах, где доминирующей этнической группой являются молдаване, болгары, гагаузы, албанцы, а также в громадах с высоким уровнем полиэтничности, где доля населения, относящегося не к доминирующей этнической группе, составляет более 30%. А это — более 200 громад. В целом же к местностям компактного проживания национальных меньшинств в Одесской области правомерно можно отнести 11 районов. И этот фактор надо учитывать!», — подчеркнул С. Гриневецкий.

«Несмотря на достаточно развитую правовую базу, которая обеспечивает права национальных меньшинств, приходится признать, что в настоящее время в целом явно недостаточно ни норм действующих законов, ни подзаконных нормативно-правовых актов, чтобы должным образом урегулировать формирование территорий громад в городах компактного проживания этнических групп.

При этом непонятными остаются контуры будущего административно-территориального устройства страны. Создаются объединенные громады, которые включают в себя все населенные пункты определенного района, однако остается неясным, как эти громады вписываются в будущее административно-территориальное устройство страны...

Поэтому сегодня было бы желательно внести соответствующие изменения в Методику формирования территориальных громад, предусматривающие учет этнического характера, и в Закон «О местном самоуправлении». Также необходимо принять Закон «Об административно-территориальном устройстве», который должен предусмотреть четкие механизмы решения вопросов административно-территориального устройства, в том числе с учетом этнического фактора», — считает политик.