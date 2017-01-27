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«Децентрализация требует новой управленческой философии, профессионализма и ответственности», — Гриневецкий
13:14 / 21.06.2017
ОДЕССА, 21 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Политик, народный депутат Украины III, VI и VII созыва, председатель Одесской облгосадминистрации (1998-2005) Сергей Гриневецкий считает, что децентрализация и расширение полномочий местных советов требуют качественно новой управленческой философии, большего профессионализма и ответственности, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Такое мнение политик выразил сегодня, 21 июня, выступая на Международном форуме «Реформа децентрализации: актуальные вопросы регионального развития и опыт государств-членов ЕС и стран Восточного партнерства», который проходит в Одессе.
В своём выступлении С. Гриневецкий, в частности, заявил: «Децентрализация, реформа административно-территориального устройства и местного самоуправления относятся к числу самых актуальных проблем Украины. Не ошибусь, если скажу, что это не менее актуально, чем прекращение боевых действий и мирное урегулирование на Востоке страны. Слишком долго государство медлило с этой реформой, так же как и с другими — реформой системы образования, здравоохранения, судебной системы, силовых структур. И чем дольше промедление, тем болезненнее изменения, тем больше ожидания и разочарования».
По мнению политика, иногда складывается впечатление, что в децентрализации видят «панацею от всех болезней, которыми болеет сегодня государственный механизм» — она, якобы, должна заменить собой все остальные реформы. При этом не всем понятна основная цель децентрализации, каждый видит её по-своему.
«И причина этого заключается в том, что перед началом реформы не даны ответы на фундаментальные вопросы: какое государство мы хотим построить, каким будет его устройство, форма правления, политический режим? Именно поэтому вместо последовательности и предсказуемости мы сталкиваемся с определенной хаотичностью и бессистемностью...», — констатировал С. Гриневецкий.
Один из главных моментов реформы политик видит в том, что децентрализация и расширение полномочий местных советов требуют качественно новой управленческой философии, большего профессионализма и ответственности.
«Так, как было раньше, уже не будет. Поэтому нужно анализировать новый опыт и на его основе разрабатывать рекомендации по изменению нормативной базы. Здесь большая надежда на ученых, потенциал которых до недавнего времени не был широко задействован», — заявил он.
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