ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Какие телевизионные программы Вы чаще всего смотрите?
Предпочитаю развлекательные (художественные фильмы, сериалы, шоу, музыка)
Предпочитаю познавательные (новости, политические, научно-популярные программы и т.д)
В равной степени те и другие
Вообще не смотрю телевизор
 
Погода




«Децентрализация требует новой управленческой философии, профессионализма и ответственности», — Гриневецкий
13:14 / 21.06.2017

ОДЕССА, 21 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Политик, народный депутат Украины III, VI и VII созыва, председатель Одесской облгосадминистрации (1998-2005) Сергей Гриневецкий считает, что децентрализация и расширение полномочий местных советов требуют качественно новой управленческой философии, большего профессионализма и ответственности, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Такое мнение политик выразил сегодня, 21 июня, выступая на Международном форуме «Реформа децентрализации: актуальные вопросы регионального развития и опыт государств-членов ЕС и стран Восточного партнерства», который проходит в Одессе.

В своём выступлении С. Гриневецкий, в частности, заявил: «Децентрализация, реформа административно-территориального устройства и местного самоуправления относятся к числу самых актуальных проблем Украины. Не ошибусь, если скажу, что это не менее актуально, чем прекращение боевых действий и мирное урегулирование на Востоке страны. Слишком долго государство медлило с этой реформой, так же как и с другими — реформой системы образования, здравоохранения, судебной системы, силовых структур. И чем дольше промедление, тем болезненнее изменения, тем больше ожидания и разочарования».

По мнению политика, иногда складывается впечатление, что в децентрализации видят «панацею от всех болезней, которыми болеет сегодня государственный механизм» — она, якобы, должна заменить собой все остальные реформы. При этом не всем понятна основная цель децентрализации, каждый видит её по-своему.

«И причина этого заключается в том, что перед началом реформы не даны ответы на фундаментальные вопросы: какое государство мы хотим построить, каким будет его устройство, форма правления, политический режим? Именно поэтому вместо последовательности и предсказуемости мы сталкиваемся с определенной хаотичностью и бессистемностью...», — констатировал С. Гриневецкий.

Один из главных моментов реформы политик видит в том, что децентрализация и расширение полномочий местных советов требуют качественно новой управленческой философии, большего профессионализма и ответственности.

«Так, как было раньше, уже не будет. Поэтому нужно анализировать новый опыт и на его основе разрабатывать рекомендации по изменению нормативной базы. Здесь большая надежда на ученых, потенциал которых до недавнего времени не был широко задействован», — заявил он.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
17:48 21.06.2017
Фестиваль «Хочу в Одессу» пройдёт с 24 по 28 июня
17:22 21.06.2017
В ряде домов в центре Одессы завтра, 22 июня, отключат газ
16:57 21.06.2017
«Европейская неделя устойчивой энергетики» пройдёт в Одессе с 22 по 24 июня
16:02 21.06.2017
Детсад на 90 мест создаётся в Малиновском районе Одессы
15:42 21.06.2017
«Законопроект о службах органов местного самоуправления требует определённых поправок», — мнение


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.821