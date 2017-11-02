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Поступления от растаможки цитрусовых на Одесской таможне увеличились в 1,5 раза
09:30 / 22.11.2017

ОДЕССА, 22 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Благодаря упрощению законодательных норм по растаможиванию грузов, на Одесской таможне только поступления от растаможивания цитрусовых в этом году увеличились в 1,5 раза, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом глава ОГА Максим Степанов заявил вчера, 21 ноября, в ходе аппаратного совещания.

По его данным, за счёт создания благоприятных условий, на Одесской таможне только поступления от растаможивания цитрусовых за этот год увеличились в 1,5 раза.

«К нам в этом году пришли грузы с минудобрениями, чего раньше никогда не было. Многие прежние клиенты вернулись на нашу таможню, и это позволит увеличить поступления в бюджет. Мы ещё готовим новые нормативные акты по упрощению процедуры растаможивания грузов», — подчеркнул губернатор.

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