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Руководитель одесского Облавтодора отчитался о финансировании ремонтных работ в регионе
15:48 / 21.11.2017

ОДЕССА, 21 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 152 км дорог международного и 244 км местного значения отремонтировано и построено в Одесской области с начала года по состоянию на 1 ноября, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом начальник службы автомобильных дорог в Одесской области Олег Варивода заявил сегодня, 21 ноября, на аппаратном совещании в ОГА.

По словам начальника Службы автомобильных дорог в Одесской области на 1 ноября уже удалось отремонтировать 152 км дорог международного и 244 км местного значения. Источниками финансирования стали Государственный, областной и местные бюджеты, бюджет «Облавтодора», а главное — поступления от Таможни.

Как сообщалось, ещё весной 2017 года было утверждено финансирование строительно-ремонтных дорожных работ за счёт таможенных поступлений в размере 1,5 млрд. грн. Затем была произведена корректировка до 3,2 млрд. грн., что утвердила сессия облсовета. Однако, по факту, таможенные поступления составили 2,4 млрд. грн.

«Получилось на 837 млн. грн. меньше, нежели ожидали, поэтому не все строительные работы начали. Без финансирования начинать было бы неправильно», — отметил О. Варивода.

Докладывая о ситуации с бюджетом ведомства, его руководитель подчеркнул, что, «если в прошлом году в этот период на счетах оставалось неосвоенными 648 млн. грн., то на 1.11.2017 года остатки составили 0».

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