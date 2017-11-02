Деволановский спуск планируют сделать пешеходным и благоустроить

16:41 / 20.11.2017

ОДЕССА, 20 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Разработана концепция благоустройства Деволановского спуска, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом начальник Управления архитектуры и градостроительства Одесского горсовета Александр Голованов сообщил сегодня, 20 ноября, в ходе аппаратного совещания.

На совещании А. Голованов представил комплексную схему развития транспортной инфраструктуры с элементами благоустройства в границах Деволановского и Польского спусков. Согласно предпроектным предложениям, Деволановский спуск планируется сделать пешеходным. Комплексное благоустройство указанной территории предполагает также капитальный ремонт зданий на Деволановском спуске, замену мощения и коммуникаций, восстановление зелёных насаждений, установку уличных светильников, уличной мебели и т.д. Кроме того, предусматривается организация парковок, дополнительных пешеходных пространств и мест отдыха, а также благоустройство сквера на Польском спуске, границы которого сейчас устанавливаются.

Концепция благоустройства предполагает организацию нового пешеходного туристического маршрута, проходящего по историческому центру города и включающего Деволановский спуск.

Начальник управления отметил, что на первом этапе реализации данной комплексной схемы необходимо получить технические условия и выполнить мероприятия по инженерной защите территории и реконструкции инженерных сетей, а также провести согласования с собственниками объектов недвижимости, расположенных на спуске, и совместно с ними составить план реконструкции, объемов и сроков.

«Сложность данного проекта в том, что нам необходимо привести в порядок коллектор, который находится под Деволановским спуском. Вторая сложность – в зданиях, которые расположены на спуске и являются частной собственностью. На протяжении полутора лет мы ищем собственников и проводим с ними переговоры. У города есть концепция, мы формируем свои требования и предложения, чтобы навести там порядок. Так что системная работа по приведению в порядок Деволановского и Польского спусков ведется, и она будет продолжена», — отметил Одесский городской голова Геннадий Труханов.