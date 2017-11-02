Губернатор инициировал проверку законности решений горсовета по застройке Летнего театра в Горсаду

11:53 / 20.11.2017

ОДЕССА, 20 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской ОГА Максим Степанов инициировал проверку законности решений горсовета по застройке Летнего театра в Городском саду Одессы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 ноября, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

По информации пресс-службы, губернатор отметил недопустимость застройки территорий, имеющих историческую ценность для Одессы.

«В последнее время в Одессе мы наблюдаем цепочку подобных скандалов, которые объединены одним: речь идет об объектах, которые важны для общества, для простых людей, и одновременно они очень интересны застройщикам. Так было и с проектом Зеленого театра в парке Шевченко, который так полюбили и одесситы, и туристы. А в эти выходные такого же рода конфликт мы видим в Городском саду Одессы, часть которого хотят отдать под застройку. Мы уважаем и поощряем инвесторов, но все эти случаи у простых горожан вызвали чувство несправедливости. Такого не должно быть, даже если мэрия сто раз права с точки зрения законности процедур.

Я призываю горсовет Одессы: на будущее, при принятии любых решений по отводу земли в местах, которые важны для горожан, имеющих ценность для Одессы, ее прошлого и будущего, — учитывать не только законность процедур, но и вопросы справедливости и интереса людей. Хотя по законности процедур тоже есть вопросы. Я принял решение инициировать проверку законности действий, которые сделали возможным потенциальное строительство ТРЦ на территории Летнего театра.

Кроме того, я настоятельно рекомендую горсовету Одессы провести переговоры с инвестором о выделении альтернативного участка для застройки. А также предложить авторам Зеленого театра, который выселяют из парка Шевченко, перенести свой проект на территорию Летнего театра в Городской сад. Под застройку мы эту территорию точно не отдадим. Таких разрешений не будет. В каждом решении власти люди должны чувствовать справедливость».

В пресс-службе отметили, что «в декабре 2016 года территорию Летнего театра отдали в аренду на 15 лет частной фирме, которая планировала возвести на его территории театрально-торгово-развлекательный центр. В июне 2017 г. компания получила декларацию на проведение работ по строительству «административного здания с торговыми помещениями и инфраструктурой для отдыха». На прошлой неделе в распоряжении одесских активистов оказался документ, согласно которому в Летнем театре собирались срубить 109 деревьев. Намерение застроить эту территорию вызвало возмущение у одесситов — в субботу, 18 ноября, они вышли на массовый митинг против застройки Летнего театра».