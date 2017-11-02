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Облсовет не поддержал предложение об увековечении памяти Амины Окуевой
16:11 / 17.11.2017

ОДЕССА, 17 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Депутаты Одесского облсовета не поддержали внесенное на рассмотрение сессии предложение об увековечивании памяти погибшей от рук наёмного убийцы уроженки Одессы Амины Окуевой, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

С предложением рассмотреть вопрос об увековечении памяти А. Окуевой выступил внефракционный депутат Олесь Ветряной.

Председательствующий на сессии глава облсовета Анатолий Урбанский трижды ставил вопрос на голосование, однако решение не было поддержано.

Как сообщалось ранее, боец международного добровольческого батальона им. Джохара Дудаева, одесситка Амина Окуева погибла 30 октября на автодороге в Киевской области. Неизвестные лица из кустов расстреляли автомобиль, в котором находились она и её муж Адам Осмаев.

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