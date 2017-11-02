Губернатор пообещал в короткие сроки отремонтировать гимнастический зал одесской спортшколы №10

09:31 / 16.11.2017

ОДЕССА, 16 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов во время посещения одесской КДЮСШ №10 пообещал найти спонсоров, чтобы в ближайшее время отремонтировать аварийный гимнастический зал спортшколы, где продолжают тренироваться дети, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 16 ноября, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

По информации пресс-службы, в КДЮСШ №10 профессионально занимаются гимнастикой около 300 детей. Среди них — кандидаты в мастера спорта и чемпион Украины. При этом сейчас занятия проходят в ужасных условиях — отсутствует электричество и отопление, вокруг плесень, а зал в аварийном состоянии. В таких условиях качественно подготовиться к соревнованиям очень трудно

Посетив спортшколу, губернатор отметил: «Я знаю, что у нас есть возможность прекратить этот ужас. Единственный выход — сделать здесь косметический ремонт. Я найду спонсоров, которые с удовольствием пойдут навстречу. Это просто чудо, что дети, тренируясь в таких условиях, достигают чемпионских званий. Сейчас мы имеем полное понимание с союзом «Динамо» и планируем в следующем году начать строительство гимнастического комплекса на их территории. Там дети будут заниматься спортивной и художественной гимнастикой, акробатикой и прыжками на батуте».

Председатель ОГА пообещал, что смета ремонтных работ будет разработана в ближайшее время, и в короткий срок зал приведут в порядок.