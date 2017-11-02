Одесса > Новости > Власти Сессия Одесского горсовета назначена на 14 декабря 16:58 / 10.11.2017 ОДЕССА, 10 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Очередная сессия Одесского городского совета назначена на 14 декабря, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом сообщили агентству сегодня, 10 ноября, в Департаменте информации Одесского горсовета. По информации департамента, 14 декабря в 10:00 в сессионном зале Одесского городского совета состоится XХII сессия Одесского городского совета VІІ созыва. Сессии рекомендована повестка дня, в которую, включены вопросы о бюджете и финансах; о целевых программах; о приватизации и отчуждении объектов коммунальной собственности; о земельных правоотношениях; о создании, ликвидации, изменении наименования, утверждении уставов коммунальных предприятий, учреждений, об их деятельности; другие вопросы. версия для печати