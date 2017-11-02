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Горсовет занялся решением проблемы ещё одного недостроя
14:23 / 08.11.2017
ОДЕССА, 08 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Одесский горсовет занялся решением проблемы ещё одного недостроя — ЖК «Набережный квартал-Жаботинского», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
В ходе рассмотрения блока земельных вопросов, в частности, об урегулировании вопроса по разрешительным документам на участок в районе 6 станции Фонтана, где планировалось возвести «НК-Жаботинского», депутаты горсовета подняли вопрос о правоотношениях города с недобросовестными застройщиками, получившими участки под строительство.
Одесский городской голова Геннадий Труханов заявил, что, к сожалению, город находится в правовых отношениях и сразу не может их разорвать, но вместе с Юридическим департаментом будет решать, как поступать с такими застройщиками, «которые вместо 22 этажей строят 27, вместо 10 — 16, а потом люди приходят к нам...».
Как заявил Олег Брындак, на депутатской территории которого находится этот объект, только вчера в полночь он завершил 6-часовую встречу с пайщиками.
«После этого мы пришли к соглашению, что город подпишет и выдаст пайщикам так называемую «дорожную карту». К сожалению, другого варианта, кроме как достроить вторую секцию, у нас нет. Есть 350 человек, которые остались без квартир. Мы будем строить и первую, и вторую секции. У нас были долгострои — и «Альянс», и «Золотой берег» — так что имеется опыт таких отношений... На самом деле мы не должны были туда вмешиваться, но мы обязаны решать судьбу горожан».
Мэр, со своей стороны добавил, «несмотря на наши предупреждения по этому объекту, что не всё в порядке с документами, люди продолжали покупать там квартиры».
Чтобы возобновить строительство 27-этажного комплекса на улице Жаботинского, горсовет пролонгировал договор об аренде участка с компанией «Олимпекс Транс».
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Сергей Гриневецкий
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