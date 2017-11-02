|
|
Горсовет принял обращение к Президенту «о недопустимости дискриминации нацменьшинств относительно образования»
14:38 / 08.11.2017
ОДЕССА, 08 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Депутаты Одесского горсовета в ходе сегодняшней сессии приняли обращение к Президенту Украины о недопустимости дискриминации национальных меньшинств относительно образования, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Проект решения был внесён представителями «Оппозиционного блока» и поддержан 60 голосами.
В обращении отмечается, что принятый закон об образовании фактически лишает представителей нацменьшинств возможности получения образования на родном языке (за исключением дошкольного образования и начальной школы), что противоречит положениям Конституции Украины, Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, а также ряду принятых Украиной двусторонних соглашений с соседними странами (Молдовой, Румынией, Венгрией).
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
Государственная региональная политика остается одним из слабых звеньев отечественной внутренней политики. Вопрос о её реформе не потерял своей актуальности и связан не только с необходимостью решения внутренних экономических проблем, но и с обязательствами, которые взяла на себя Украина, подписав соглашение об Ассоциации с ЕС
Loading...
Последние новости:
17:59 08.11.2017
17:44 08.11.2017
17:25 08.11.2017
16:11 08.11.2017
15:47 08.11.2017
Депутаты горсовета призвали Премьер-министра решить вопрос о погашении долгов по субсидиям одесским семьям
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.030
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»