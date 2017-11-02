Одесса > Новости > Власти Горсовет принял обращение к Президенту «о недопустимости дискриминации нацменьшинств относительно образования» 14:38 / 08.11.2017 ОДЕССА, 08 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Депутаты Одесского горсовета в ходе сегодняшней сессии приняли обращение к Президенту Украины о недопустимости дискриминации национальных меньшинств относительно образования, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Проект решения был внесён представителями «Оппозиционного блока» и поддержан 60 голосами. В обращении отмечается, что принятый закон об образовании фактически лишает представителей нацменьшинств возможности получения образования на родном языке (за исключением дошкольного образования и начальной школы), что противоречит положениям Конституции Украины, Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, а также ряду принятых Украиной двусторонних соглашений с соседними странами (Молдовой, Румынией, Венгрией). версия для печати