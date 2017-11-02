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Светлана Бедрега стала вице-мэром
11:16 / 08.11.2017

ОДЕССА, 08 НОЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В ходе заседания ХXI сессии Одесского городского совета VІІ созыва Светлана Бедрега утверждена в должности заместителя городского головы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Сессия начала свою работу сегодня, 8 ноября, практически вовремя, при кворуме.

Здание горсовета, по сложившейся в последнее время традиции, охранялось в усиленном режиме, но никаких протестных акций и выступлений перед началом сессии замечено не было.

Корреспондент агентства отмечает, что в самом сессионном зале, помимо депутатов, сегодня присутствует очень большое количество людей – они называются представителями общественных организаций, но не поясняют к какому вопросу повестки дня привлечен такой интерес общественников.

На данный момент проголосован первый блок вопросов.

В частности была утверждена на должность заместителя городского голова Светлана Бедрега. При этом она оставляет за собой и пост директора Департамента финансов (на который она впервые вступила в каденцию мэра Руслана Боделана, продолжила занимать эту должность при Эдуарде Гурвице, когда также совмещала с постом вице-мэра). В ведении С. Бедреги будут гуманитарные вопросы (которые ранее курировала Зинаида Цвиринько). Новоназначенный заместитель городского головы поблагодарила за оказанное доверие и добавила, что планирует особое внимание уделять вопросам здравоохранения.

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