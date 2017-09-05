«Прежде, чем комментировать обыски у мэра, давайте дождёмся каких-то результатов», — губернатор

11:56 / 23.10.2017

ОДЕССА, 23 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — На брифинге, состоявшемся сегодня, 23 октября, после расширенного аппаратного совещания, председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов прокомментировал появившуюся в ряде СМИ информацию об обысках, проводимых НАБУ в рабочем кабинете и квартире Одесского городского головы Геннадия Труханова, заявив, что надо дождаться конкретных результатов следственных действий, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

По данным некоторых СМИ, обыски проводятся детективами НАБУ в связи с покупкой горсоветом здания на Косовской для размещения подразделений мэрии. При этом пока что официального комментария не дали ни в мэрии, ни в самом Антикоррупционном бюро.

Отвечая на вопросы журналистов, ситуацию согласился прокомментировать губернатор после аппаратного совещания.

«Я всегда говорил, что для того, чтобы жить в правовом государстве, прежде всего, нужно начинать с себя. Если мы говорим о процессуальных действиях, которые проводятся Национальным антикоррупционным бюро Украины, — если они проводятся в рамках закона по соответствующим уголовным делам (а я думаю, что так оно и обстоит) — то моё отношение к этому: люди выполняют свою работу в рамках той работы, которую они должны провести. Вот такие действия. Давайте дождёмся каких-то результатов... Какое может быть моё отношение к этому? Как у любого нормального законопослушного гражданина», — заявил М. Степанов.