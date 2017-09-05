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«Одесскую мэрию сегодня с утра обыскивает НАБУ», — СМИ
11:29 / 23.10.2017
ОДЕССА, 23 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — По информации ряда одесских СМИ, сегодня утром представители Национального антикоррупционного бюро Украины проводили обыски в кабинете городского головы в здании горсовета на Думской площади, а также по месту проживания мэра, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Официально эту информацию пока не прокомментировали ни в мэрии, ни в НАБУ, ни в прокуратуре.
По данным журналистов, обыски в горсовете проводили детективы НАБУ в сопровождении автоматчиков, которые около 11 часов уже покинули здание. Другие источники сообщают, что следственные действия проводились и в квартире городского головы.
Интерес следователей, по данным некоторых СМИ, вызван фактом приобретения здания для размещения новой мэрии.
Дополнено.
Позднее появилась информация о том, что обыски, вероятнее, связаны с приватизацией Одесского аэропорта в 2011 году.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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