ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Прес-конференція: КОРУПЦІЯ НА МІЛЬЙОНИ — ВИКРИТТЯ ВІД ЦЕНТРУ ПУБЛІЧНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
 
Погода




В мэрии определяли механизмы воздействия на застройщиков многоэтажных кварталов пригорода
17:58 / 11.10.2017

ОДЕССА, 10 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Городской голова Геннадий Труханов поручил профильному вице-мэру с компаниями-поставщиками коммунальных услуг разработать механизмы, позволяющие привлекать застройщиков сопредельной с городом территории к участию в развитии инженерных сетей и социальной инфраструктуры города, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 10 октября, в Департаменте информации Одесского горсовета.

По информации департамента, 11 октября мэр Одессы провел совещание по вопросу застройки сопредельных с границами города территорий. В совещании приняли участие: вице-мэр Петр Рябоконь, руководители профильных структурных подразделений Одесского городского совета, представители компаний-поставщиков услуг: ПАО «Одессаоблэнерго», ООО «Инфоксводоканал», ПАО «Одессагаз».

В ходе диалога обсуждались проблемные вопросы, связанные с массовой застройкой территорий вокруг границ города. В частности, речь шла о дополнительной нагрузке на имеющиеся инженерные сети города Одессы, к которым подключаются новострои. При этом строительные компании никак не участвуют в их развитии, а вся нагрузка по ремонту и строительству новых сетей, дорожных развязок ложится на бюджет города.

Объем планируемых строительных работ на сопредельной со всеми районами города Одессы территории составляет порядка 5,5 млн. квадратных метров и предполагает увеличение жителей на 300 тыс. человек. Это также ведет к дополнительной нагрузке на социальную инфраструктуру города (переполненные школы, детские сады, поликлиники и т.д.).

Городской голова поручил профильному вице-мэру во взаимодействии с компаниями-поставщиками коммунальных услуг (которые подключают новострои к своим сетям) разработать механизмы, которые позволят привлекать застройщиков, строящих жилые дома на сопредельной с городом территории, к участию в развитии инженерных сетей и социальной инфраструктуры города, после чего согласовать их со строительными компаниями.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
Loading...

Последние новости:
17:26 11.10.2017
В четверг, 12 октября, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:24 11.10.2017
Морские спасатели оказали помощь рыбаку, который ночью выпал из лодки на Дунае
16:35 11.10.2017
500-летие Реформации продолжат отмечать в Одессе осенью и зимой
16:29 11.10.2017
Губернатор обеспокоен отставанием от графика ремонта моста в районе Паланки
14:38 11.10.2017
Передано в суд дело троих иностранцев, похитивших и убивших заложника


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.028