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В мэрии определяли механизмы воздействия на застройщиков многоэтажных кварталов пригорода
17:58 / 11.10.2017
ОДЕССА, 10 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Городской голова Геннадий Труханов поручил профильному вице-мэру с компаниями-поставщиками коммунальных услуг разработать механизмы, позволяющие привлекать застройщиков сопредельной с городом территории к участию в развитии инженерных сетей и социальной инфраструктуры города, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 10 октября, в Департаменте информации Одесского горсовета.
По информации департамента, 11 октября мэр Одессы провел совещание по вопросу застройки сопредельных с границами города территорий. В совещании приняли участие: вице-мэр Петр Рябоконь, руководители профильных структурных подразделений Одесского городского совета, представители компаний-поставщиков услуг: ПАО «Одессаоблэнерго», ООО «Инфоксводоканал», ПАО «Одессагаз».
В ходе диалога обсуждались проблемные вопросы, связанные с массовой застройкой территорий вокруг границ города. В частности, речь шла о дополнительной нагрузке на имеющиеся инженерные сети города Одессы, к которым подключаются новострои. При этом строительные компании никак не участвуют в их развитии, а вся нагрузка по ремонту и строительству новых сетей, дорожных развязок ложится на бюджет города.
Объем планируемых строительных работ на сопредельной со всеми районами города Одессы территории составляет порядка 5,5 млн. квадратных метров и предполагает увеличение жителей на 300 тыс. человек. Это также ведет к дополнительной нагрузке на социальную инфраструктуру города (переполненные школы, детские сады, поликлиники и т.д.).
Городской голова поручил профильному вице-мэру во взаимодействии с компаниями-поставщиками коммунальных услуг (которые подключают новострои к своим сетям) разработать механизмы, которые позволят привлекать застройщиков, строящих жилые дома на сопредельной с городом территории, к участию в развитии инженерных сетей и социальной инфраструктуры города, после чего согласовать их со строительными компаниями.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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