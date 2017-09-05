В мэрии определяли механизмы воздействия на застройщиков многоэтажных кварталов пригорода

17:58 / 11.10.2017

ОДЕССА, 10 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Городской голова Геннадий Труханов поручил профильному вице-мэру с компаниями-поставщиками коммунальных услуг разработать механизмы, позволяющие привлекать застройщиков сопредельной с городом территории к участию в развитии инженерных сетей и социальной инфраструктуры города, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 10 октября, в Департаменте информации Одесского горсовета.

По информации департамента, 11 октября мэр Одессы провел совещание по вопросу застройки сопредельных с границами города территорий. В совещании приняли участие: вице-мэр Петр Рябоконь, руководители профильных структурных подразделений Одесского городского совета, представители компаний-поставщиков услуг: ПАО «Одессаоблэнерго», ООО «Инфоксводоканал», ПАО «Одессагаз».

В ходе диалога обсуждались проблемные вопросы, связанные с массовой застройкой территорий вокруг границ города. В частности, речь шла о дополнительной нагрузке на имеющиеся инженерные сети города Одессы, к которым подключаются новострои. При этом строительные компании никак не участвуют в их развитии, а вся нагрузка по ремонту и строительству новых сетей, дорожных развязок ложится на бюджет города.

Объем планируемых строительных работ на сопредельной со всеми районами города Одессы территории составляет порядка 5,5 млн. квадратных метров и предполагает увеличение жителей на 300 тыс. человек. Это также ведет к дополнительной нагрузке на социальную инфраструктуру города (переполненные школы, детские сады, поликлиники и т.д.).

Городской голова поручил профильному вице-мэру во взаимодействии с компаниями-поставщиками коммунальных услуг (которые подключают новострои к своим сетям) разработать механизмы, которые позволят привлекать застройщиков, строящих жилые дома на сопредельной с городом территории, к участию в развитии инженерных сетей и социальной инфраструктуры города, после чего согласовать их со строительными компаниями.