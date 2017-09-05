Одесса > Новости > Власти 26 октября исполком рассмотрит подготовку Одессы к ликвидации снежных заносов и гололеда 09:41 / 05.10.2017 ОДЕССА, 05 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 26 октября в 11:00 назначено очередное заседание исполнительного комитета Одесского горсовета, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 5 октября, в Департаменте информации Одесского городского совета. По информации департамента, очередное заседание одесского исполкома назначено на 26 октября в 11:00. В ориентировочную повестку дня пока включен один вопрос: о мерах по ликвидации снежных заносов и гололеда на территории Одессы в зимний период 2017-2018 годов. версия для печати