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Горсовет проголосовал за привлечение миллиардного кредита
11:27 / 04.10.2017
ОДЕССА, 04 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Депутаты Одесского городского совета проголосовали за принятие проекта решения «Об осуществлении местного заимствования в бюджет города Одессы в 2017 году», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
За принятие решения на сегодняшней сессии, 4 октября, проголосовали 44 депутата, против — 7, воздержались — 0.
Согласно проекту решения предполагается привлечение заемных средств в виде кредита от ПАО АБ «Укргазбанк» в размере один миллиард гривен по процентной ставке 17,5% годовых. Заимствование привлекается на период 5 лет, с возможностью досрочного погашения кредита. Погашение кредита и уплата процентов должны осуществляться ежеквартальными платежами в сроки и в соответствии с условиями, установленными кредитным договором за счет средств бюджета г. Одессы.
Цель займа — «финансирование расходов бюджета развития города Одессы и создание объектов, обеспечивающих выполнение задач Одесского городского совета, направленных на удовлетворение интересов территориальной общины города Одессы».
В ходе обсуждения вопроса депутаты высказали ряд замечаний, в частности, по целесообразности привлечения кредитных средств на строительство, где своя специфика по срокам финансирования. Также было отмечено, что проценты за пользование кредитом ниже, чем прогнозируемая на следующий год инфляция. В итоге депутаты большинством голосов поддержали принятие решения.
СПРАВКА: ПАО АБ «Укргазбанк» является государственным банком, уставной капитал составляет 13 млрд. 837,0 млн. грн., из которых государству, в лице Министерства финансов Украины, принадлежит 94,94%.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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