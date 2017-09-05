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Завтра после сессии горсовета состоится заседание исполкома
17:51 / 03.10.2017
ОДЕССА, 03 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завтра, 4 октября, после сессии Одесского горсовета состоится заседание исполкома, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 3 октября, в Департаменте информации Одесского горсовета.
По информации департамента, очередное заседание исполнительного комитета Одесского городского совета, которое ранее было назначено на 28 сентября, состоится 4 октября в 14:00 в Большом зале городского совета.
Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», на 10:00 завтрашнего дня назначено продолжение сессии городского совета, которая была прервана 20 сентября.
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Пётр Липовенко
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