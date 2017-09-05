Губернатор требует разобраться с незаконно построенными коттеджами на территории национального парка

17:39 / 25.09.2017

ОДЕССА, 25 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской ОГА Максим Степанов потребовал разработать механизм, который позволит снести коттеджный городок, незаконно построенный на территории Нижнеднестровского национального парка, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 25 сентября, в пресс-службе Одесской облгосадминистрации.

По информации пресс-службы, сегодня на аппаратном совещании были оглашены итоги работы комиссии, работавшей в течение нескольких месяцев в нацпарке. Комиссия установила факт самовольной застройки на территории в 15 гектаров. По документам там должны были поставить 113 куреней для отдыха рыбаков по 37 кв. м каждый, но вместо них появились десятки частных домов площадью до 150-200 кв. м. По данным нескольких служб, у подавляющего большинства объектов нет документов ни на землю, ни на строительство. Чиновникам удалось найти владельцев только восьми зданий, других до сих пор ищут.

«Строения стоят, все закрыто. Мы ждем ответов на запросы, чтобы узнать, есть ли зарегистрированные владельцы. Разрешения нет, деклараций нет. Я не знаю, кто владелец. Нет ответов и на официальные обращения», — пожаловался и. о. директора Департамента государственной архитектурно-строительной инспекции в Одесской области Сергей Шостацкий.

Однако при обсуждении выяснилось, что в территориальное управление юстиции в Одесской области, через которое проходит регистрация, никто не обращался. Претензии также возникли и к работе Государственной экологической инспекции в Одесской области. Сейчас специалисты службы только подсчитали убытки от незаконной застройки, оценив ущерб в 894 тыс. 500 гривен, но нормально провести проверки они так и не смогли, потому что «это закрытая территория, и стоит охрана». Более того, выяснилось, что чиновники даже не обращались в полицию по факту препятствования работе собственных инспекторов.

«Если вы думаете, что я буду думать, писать письма министру относительно вашего увольнения, вы ошибаетесь. Или вы начнете работать, или вы не просто будете уволены с этой должности, а мы еще сделаем тщательную проверку всего, что вы делаете!», — пообещал М. Степанов начальнику инспекции.

Также глава ОГА дал неделю, чтобы соответствующие службы собрали всю информацию и начали действовать.

«Моя личная позиция: если нет владельца, нет ни одного разрешения на какой-то объект, то это можно просто снести. Документов нет, то есть это никому не принадлежит. А если это ничьё и построено на государственной земле в национальном парке, тогда необходимо действовать более радикальными методами. Это будет решено. Думаю, через неделю мы услышим определенную конкретику. Более того, я дам поручение представителям правоохранительных органов максимально отработать по этому делу», — заявил губернатор.