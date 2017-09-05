ИА «Контекст Причерноморье»
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«Изменения в облбюджете-2017 предусматривают выделение 11 миллионов на ремонт Дворца спорта», — ОГА
12:51 / 23.09.2017

ОДЕССА, 23 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Изменения, внесённые областным советом вчера, 22 сентября, в решение о бюджете Одесской области на 2017 года, предусматривают выделение 11 миллионов гривен на ремонт одесского Дворца спорта, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 23 сентября, в пресс-службе Одесской облгосадминистрации, комментируя принятые на очередной сессии областного совета изменения в областной бюджет на 2017 год.

«В частности, речь идет о выделении 11 млн. гривен на капитальный ремонт одесского Дворца спорта. Большую часть средств (10 млн. гривен) потратят на ремонт ледовой арены, а остальное пойдет на замену крыши. Напомним, что Одесса получила право принимать в 2018 г. Чемпионат мира по хоккею среди юниоров. Планируется, что соревнования будут проводиться именно во Дворце спорта», — сообщили в пресс-службе.

«Это вопрос имиджа Одесской области. Есть государство, которое через министерство будет финансировать все мероприятия, связанные с проведением этого чемпионата. Но учитывая, что это наша коммунальная собственность, она должна выглядеть на должном уровне», — отметила руководитель Департамента финансов ОГА Марина Зинченко.

По три с лишним миллиона гривен потратят на содержание ПТУ и учреждений ветеринарной медицины, а еще полтора миллиона пойдут на два футбольных поля, но эти средства будут выделять только при условии софинансирования вместе с местными бюджетами.

Также увеличилась сумма субвенции из государственного бюджета по субсидиям. Сейчас сумма составляет более 129 млн. гривен.

В общем областной бюджет увеличился на 83,7 млн. гривен за счет налога с дохода физических лиц. 17 млн. из этой суммы направлено в бюджет развития Одесской области.

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Пётр Липовенко
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Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
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