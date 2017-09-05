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Вице-мэр Цвиринько ушла на пенсию
16:48 / 20.09.2017

ОДЕССА, 20 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Заместитель городского головы Зинаида Цвиринько уволена со вчерашнего дня в связи с выходом на пенсию, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Соответствующее распоряжение городского головы №1199К от 19.09.2017 г. обнародовано сегодня, 20 сентября, в 16:01 на официальном сайте горсовета.

Согласно распоряжению, подписанному Геннадием Трухановым, З. Цвиринько освобождена от должности заместителя Одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета «по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию, в соответствии со ст. 38 КЗоТ Украины, 19 сентября 2017 года».

Напомним, что увольнение З. Цвиринько было одним из требований представителей депутатских фракций горсовета в связи с трагическими событиями в лагере «Виктория».

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