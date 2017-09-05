Объявлен перерыв в заседании сессии горсовета

10:58 / 20.09.2017

ОДЕССА, 20 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В заседании ХIX сессии Одесского городского совета объявлен перерыв, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

После того, как присутствующие депутаты проголосовали за повестку дня и выслушали информацию о состоянии детей, пострадавших на пожаре в лагере «Виктория» (двоих отравившихся продуктами горения завтра выписывают, а девочка, у которой не оправдалось подозрение на повреждение позвоночника, останется на 2 недели на постельном режиме), городской голова поставил на голосование несколько вопросов из разных блоков повестки дня — в частности, об оказании помощи семьям пострадавших на пожаре в «Виктории» (с поправками) и о внесении изменений в горбюджет, с учётом финансирования ряда городских программ. Мэр уточнил, что все эти вопросы обсуждались на согласительных комиссиях, потому обсуждения не было, а проголосовали депутаты быстро, приняв проекты большинством голосов.

Затем городской голова снова заверил, что следствие по причинам пожара должно получить все материалы и установить виновников трагедии, а городские власти должны содействовать тому, чтобы такие трагедии не повторялись в нашем городе. И объявил перерыв, чтобы депутаты «могли пообщаться с пришедшими одесситами, но не с такими, которые в воскресенье пришли с топорами», а после встречи пригласил руководителей фракций на совещание.