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Одесские спасатели вслед за полицией получили новый спецтранспорт
16:00 / 13.09.2017
ОДЕССА, 13 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В преддверии Дня спасателя Украины Одесский городской голова Геннадий Труханов поздравил сотрудников городского пожарно-спасательного отряда и передал спасателям автомобиль спецназначения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 13 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, сегодня, 13 сентября, накануне Дня спасателя Украины, Г. Труханов встретился с руководством и сотрудниками 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, которые обеспечивают пожарную и техногенную безопасность в Одессе.
Мэр вручил служащим отряда городские награды, а также передал ключи от оперативного специального аварийно-спасательного автомобиля легкового типа (САРМ-Л).
Городской голова также напомнил, что в Одессе реализуется Городская целевая программа пожарной и техногенной безопасности, которая в том числе предусматривает и создание надлежащих условий для эффективной деятельности пожарно-спасательных подразделений, дислоцирующихся на территории Одессы. Программой предусмотрено выделение Главному управлению ГСЧС Украины в Одесской области средств в сумме 4 млн. 979,4 тыс. грн. на приобретение материально-технических средств, боевой и форменной одежды для обеспечения пожарно-спасательных подразделений Одессы, закупку горюче-смазочных материалов.
Средства на приобретение автомобиля были выделены в рамках целевой Программы.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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