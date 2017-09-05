Одесские спасатели вслед за полицией получили новый спецтранспорт

16:00 / 13.09.2017

ОДЕССА, 13 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В преддверии Дня спасателя Украины Одесский городской голова Геннадий Труханов поздравил сотрудников городского пожарно-спасательного отряда и передал спасателям автомобиль спецназначения, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, сегодня, 13 сентября, накануне Дня спасателя Украины, Г. Труханов встретился с руководством и сотрудниками 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, которые обеспечивают пожарную и техногенную безопасность в Одессе.

Мэр вручил служащим отряда городские награды, а также передал ключи от оперативного специального аварийно-спасательного автомобиля легкового типа (САРМ-Л).

Городской голова также напомнил, что в Одессе реализуется Городская целевая программа пожарной и техногенной безопасности, которая в том числе предусматривает и создание надлежащих условий для эффективной деятельности пожарно-спасательных подразделений, дислоцирующихся на территории Одессы. Программой предусмотрено выделение Главному управлению ГСЧС Украины в Одесской области средств в сумме 4 млн. 979,4 тыс. грн. на приобретение материально-технических средств, боевой и форменной одежды для обеспечения пожарно-спасательных подразделений Одессы, закупку горюче-смазочных материалов.

Средства на приобретение автомобиля были выделены в рамках целевой Программы.