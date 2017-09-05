|
|
«До конца года будет обеспечено вещание украинских телеканалов на всей территории Одесской области», — Степанов
10:23 / 13.09.2017
ОДЕССА, 13 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов выразил убеждение в том, что до конца года будет обеспечено вещание украинских телеканалов на всей территории области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как сообщили в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, об этом губернатор заявил 12 сентября во время брифинга с участием представителей Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Верховной Рады Украины..
«У нас есть большая проблема — в некоторых районах и населенных пунктах области вообще отсутствует украинское телевидение. Находясь в состоянии войны с Российской Федерацией, мы принимаем вещание российских каналов, сигнал которых идет из Приднестровья и распространяется по территории Украины. Я считаю, что вопрос информационной безопасности не менее важен, чем вопрос безопасности на улицах. Поэтому я уверен, что к концу года у нас будет вещание украинских телеканалов на всей территории Одесской области», — отметил М. Степанов.
Представители комитета ВРУ, в свою очередь, заявили, что в Одесской области есть вся инфраструктура для запуска цифрового вещания.
«Три района Одесской области практически полностью имеют сигнал из других стран и не имеют украинского телевидения. Мы были в Килие, где людям приходится слушать только молдавское и румынское радио. Нами уже наработан алгоритм решения проблемы. В ближайшее время мы вынесем этот вопрос на рассмотрение Нацсовета, чтобы он как можно быстрее выдал лицензию провайдера цифрового вещания в Одесской области», — отметила председатель Комитета свободы слова и информполитики ВРУ Виктория Сюмар.
|
Поиск:
Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
Loading...
Последние новости:
12:55 13.09.2017
«Стена дома на Жуковского, 13, обрушилась из-за нарушений градостроительных правил», — Депинформ горсовета
11:40 13.09.2017
09:43 13.09.2017
«ФГИУ готов до конца года завершить приватизацию Одесского припортового завода», — и. о. главы Фонда
09:26 13.09.2017
09:02 13.09.2017
Премьера оперы Вагнера «Тангейзер» в концертном исполнении состоится 14 сентября на сцене одесского Оперного
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.728
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»