«До конца года будет обеспечено вещание украинских телеканалов на всей территории Одесской области», — Степанов

10:23 / 13.09.2017

ОДЕССА, 13 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов выразил убеждение в том, что до конца года будет обеспечено вещание украинских телеканалов на всей территории области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, об этом губернатор заявил 12 сентября во время брифинга с участием представителей Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Верховной Рады Украины..

«У нас есть большая проблема — в некоторых районах и населенных пунктах области вообще отсутствует украинское телевидение. Находясь в состоянии войны с Российской Федерацией, мы принимаем вещание российских каналов, сигнал которых идет из Приднестровья и распространяется по территории Украины. Я считаю, что вопрос информационной безопасности не менее важен, чем вопрос безопасности на улицах. Поэтому я уверен, что к концу года у нас будет вещание украинских телеканалов на всей территории Одесской области», — отметил М. Степанов.

Представители комитета ВРУ, в свою очередь, заявили, что в Одесской области есть вся инфраструктура для запуска цифрового вещания.

«Три района Одесской области практически полностью имеют сигнал из других стран и не имеют украинского телевидения. Мы были в Килие, где людям приходится слушать только молдавское и румынское радио. Нами уже наработан алгоритм решения проблемы. В ближайшее время мы вынесем этот вопрос на рассмотрение Нацсовета, чтобы он как можно быстрее выдал лицензию провайдера цифрового вещания в Одесской области», — отметила председатель Комитета свободы слова и информполитики ВРУ Виктория Сюмар.