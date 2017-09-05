«ФГИУ готов до конца года завершить приватизацию Одесского припортового завода», — и. о. главы Фонда

09:43 / 13.09.2017

ОДЕССА, 13 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Фонд государственного имущества Украины готов до конца года завершить приватизацию Одесского припортового завода, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 13 сентября, в пресс-службе Фонда.

По информации пресс-службы, и. о. председателя Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров после заседания Национального совета реформам при Президенте сообщил, что до конца года ФГИУ готов завершить приватизацию Одесского припортового завода, оценочная стоимость которого будет через месяц.

«Мы фактически выходим на финишную прямую, и вскоре в ОПЗ может быть новый владелец, а это миллиарды гривен в бюджет», — сказал В. Трубаров.

Он также отметил, что Фонд ожидает передачу 893 предприятий, определенных Министерством экономического развития и торговли для начала процедуры приватизации, балансовая стоимость активов которых — более 189 млрд. гривен, а 2018 год «должен стать прорывным в вопросе приватизации».

В. Трубаров также сообщил, что ожидающий рассмотрения в парламенте закон о приватизации предусматривает «значительное упрощение процедуры приватизации». Так, предлагается упрощенная классификация объектов приватизации — объекты большой приватизации и объекты малой приватизации; а вместо нынешних 5 способов продажи остаются 2 — аукционный и, в отдельных, определенных законом случаях — выкупы. Кроме того, новый закон прямо запрещает участие в приватизации компаниям, связанным с государством-агрессором.