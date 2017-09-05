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Исчез начальник управления защиты потребителей ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области
12:33 / 11.09.2017
ОДЕССА, 11 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Начальник управления защиты потребителей Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области Владислав Чабан не явился на расширенное заседание аппаратного совещания в ОГА, а накануне отказался от доклада и не вышел сегодня на работу, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом стало известно сегодня, 11 сентября, в ходе расширенного аппаратного совещания в ОГА.
Сегодняшнее заседание аппаратного совещания в Одесской облгосадминистрации не обошлось без сюрпризов. Вторым пунктом в повестке дня значился доклад начальника управления защиты потребителей Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области Владислава Чабана. Однако, как заявили его подчинённые, ещё в пятницу, 8 сентября, в конце рабочего дня он поставил в известность своих сотрудников о том, что отказывается от доклада на аппаратном совещании, так и не уточнив, в связи с чем. Более того, в понедельник он не явился на работу, без каких-либо объяснений.
Во время аппаратного совещания его подчинённые пытались самостоятельно довести до сведения руководства области итоги работы, однако губернатор Максим Степанов их остановил: «Понимаю, что вы готовились к докладу. Но у вашего начальника был слишком большой список серьёзных вопросов, который он должен был доложить. Это и контроль за рекламой, и изменения в табачном законодательстве и многое другое... Много чего видел, но чтобы такое — ещё не помню... Мне тут подсказывают, что отсутствие на работе в течение 3 часов согласно Закону о госслужбе — веская причина для увольнения. Подготовьте, пожалуйста, документы на увольнение за грубое нарушение своих обязательств», — заявил губернатор.
Позже, на брифинге после аппаратного совещания, М. Степанов заявил: «этот человек, я уверен, больше работать на этой должности не будет».
Примечательно, что В. Чабан занимал должность последние полгода.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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