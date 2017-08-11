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«Эксперимент по упрощению фитосанитарного контроля может быть реализован на Одесской таможне», — Власов
14:51 / 11.08.2017
ОДЕССА, 11 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Начальник Одесской таможни ГФС Александр Власов сообщил, что предложенный на рассмотрение Кабмину пилотный проект по упрощению фитосанитарного контроля может быть реализован на Одесской таможне в период до 1 января 2019 года, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 11 августа, в пресс-службе Главного управления ГФС в Одесской области.
По словам А. Власова, направленный в Кабмин по инициативе губернатора проект постановления «О реализации пилотного проекта относительно внедрения упрощенного фитосанитарного контроля в зоне деятельности Одесской таможни ГФС» является результатом сотрудничества Одесской облгосадминистрации, Одесской таможни ГФС, Главного управления Госпотребслужбы в Одесской области и импортеров плодово-овощной продукции.
Поводом его создания послужили жалобы импортеров относительно задержек во время проведения представителями Госпотребслужбы мер фитосанитарного контроля при таможенном оформлении овощей, ягод и фруктов.
По мнению руководителя Одесской таможни, предложенное постановление Кабмина «имеет реальные шансы значительно улучшить ведение бизнеса импортеров фруктов и овощей, обеспечивая при этом надлежащий уровень контроля качества и безопасности продуктов питания». При этом внедрение пилотного проекта стало бы шагом в направлении приведения к международным стандартам механизма контроля на границе при ввозе фруктов и овощей в Украину.
А. Власов отметил, что, в случае одобрения Кабмином данного проекта постановления, пилот будет реализовываться на базе Одесской таможни и будет действовать до 1 января 2019 года. Его новация заключается в том, что отбор проб будет проводиться одноразово при первой поставке товара по контракту при условии, что поставка осуществляется в пределах одного контракта, одним отправителем или поставщиком одной страны происхождения для одного и того же получателя (импортера); страна-экспортер является членом международной конвенции по карантину и защите растений; импортер в обязательном порядке предоставляет сертификат о происхождении товара и фитосанитарный сертификат страны-экспортера.
Упрощенному контролю подлежат овощи (картофель, помидоры, морковь), фрукты, ягоды, цитрусы и другие свежие плоды (товары, которые имеют коды согласно УКТ ВЭД 0701-0709 и 0803-0810).
«Все страны, из которых в зону деятельности Одесской таможни ГФС поступает фруктово-овощная продукция, являются членами Международной конвенции по карантину и защите растений. Это даст возможность всем желающим импортерам приобщиться к пилотному проекту, а Одесчине ежемесячно дополнительно получать миллионы гривен на развитие дорог в рамках «таможенного эксперимента», — подчеркнул А. Власов.
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Сергей Гриневецкий
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