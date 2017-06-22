Территориальное отделение НАБУ открыли в Одессе

15:23 / 04.08.2017

ОДЕССА, 04 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе открыли третье территориальное отделение Национального антикоррупционного бюро Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 4 августа, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

По информации пресс-службы. сегодня в Одессе открыли третье территориальное отделение Национального антикоррупционного бюро Украины. Отделение начнет свою работу без руководителя, все обязанности пока будет выполнять заместитель. Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник во время открытия управления в Одессе.

«Мы чувствуем, что назрела необходимость открытия этого управления, мы имеем целый ряд дел, касающихся Одесского региона. Они сейчас на стадии активного расследования и без оперативной поддержки здесь эти дела не будут так быстро направлены в суд. Поэтому мы нарушили традицию и открываем управления без руководителя. Мы готовы к плодотворной работе в Одесском регионе », — отметил А. Сытник.

Отдельно Директор НАБУ выразил благодарность главе Одесской ОГА Максиму Степанову за содействие в открытии отделения в регионе.

Одесское территориальное отделение НАБУ будет проводить следственные действия во всех южных областях Украины. Здесь будут работать 16 детективов. Это уже третье отделение — открыты управления во Львове и Харькове. Глава Одесской области отметил, что готов и в дальнейшем оказывать необходимую помощь для получения положительных результатов.

В частности, председатель Одесской ОГА добавил, что его задача как руководителя региона среди прочего заключается в том, чтобы анализировать дела, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины, и предлагать решения, которые в будущем сделают невозможным коррупцию.