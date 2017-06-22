ОГА ищет пути возврата на таможенное оформление в Одесский регион импортных овощей и фруктов

10:23 / 06.07.2017

ОДЕССА, 06 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Проблемные вопросы таможенного оформления в Одесской области обсудили во время встречи председатель Одесской ОГА Максим Степанов, представители контролирующих и правоохранительных органов, а также бизнесмены, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 6 июля, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

По данным пресс-службы, только 30% предпринимателей, которые импортируют в Украину овощи и фрукты, растаможивают груз в Одесском регионе, а 70% выбирают таможни других областей.

«Если мы вернем субъектов предпринимательства на таможенное оформление в Одесский регион, показатели бюджета возрастут. Дополнительно 100 млн. грн. налогов мы будем получать ежемесячно. А это, согласно эксперименту, 50 млн. грн. на ремонт дорог в области. Мы хотим создать благоприятные условия растаможивания груза для бизнеса», — отметил руководитель Одесской таможни Александр Власов.

Бизнесмены отметили, что проблем при таможенном оформлении в Одессе нет — их больше волнуют вопросы тарифов и карантинные сертификаты. Контролирующие органы всегда берут продукцию на экспертизу — и контейнеры стоят, а фрукты и овощи портятся. Доходит и до абсурдных ситуаций. Например, зимой, при минус 15 градусах, в контейнере с бананами нашли личинку бабочки и под угрозой, что насекомое нанесет ущерб нашим деревьям, продукция экспертизу не прошла.

Также предприниматели отмечают, что даже если продукция имеет карантинный сертификат другой страны — все равно экспертиза проводится повторно на нашей таможне. В органах контроля это объясняют тем, что товар из других стран имеет риск заноса и распространения вредных для окружающей среды и людей организмов. В других странах образцы для анализа продукции принимают только один раз, а затем предприниматели просто поставляют тот же товар без повторных экспертиз. Существует и практика выборочного фитосанитарного контроля. Но в нашей стране, согласно законодательству, 100-процентный отбор и экспертизу проходят все.

«У нас есть цель, чтобы бизнес чувствовал себя в Одесской области комфортно. За первый квартал 2017 года у нас потери около 16 тысяч тонн продукции по официальной статистике. То, что импортеры выбирают другие таможни — это наша проблема. Мы должны сделать все, чтобы не порождалась коррупция. Если есть карантинные сертификаты других стран, а мы их не принимаем — это абсурд. Необходимо предложить внести изменения в нормативно-правовую базу, законодательство. Я общаюсь с народными депутатами, чтобы решить этот вопрос в парламенте. Я уверен, что мы это изменим», — отметил М. Степанов.