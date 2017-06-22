|
русская версия | english version
|
|
Официальные символы Измаильского и Белгород-Днестровского районов будут дорабатываться
10:54 / 30.06.2017
ОДЕССА, 30 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Геральдическая коллегия при Одесском областном совете высказала ряд замечаний и рекомендаций к флагу Измаильского района, флагу города Измаил и гербу Белгород-Днестровского района, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 30 июня, в пресс-службе Одесского областного совета.
По информации пресс-службы, состоялось очередное заседание геральдической коллегии при Одесском областном совете, которое провел заместитель председателя областного совета Юрий Димчогло.
На повестку дня был вынесен ряд официальных символов (герб и флаг) для внесения в геральдико-вексилологический реестр официальных символов и отличительных знаков органов местного самоуправления и исполнительной власти и выдачи соответствующих свидетельств о регистрации.
Члены коллегии высказали ряд замечаний и рекомендаций к флагу Измаильского района, флагу города Измаил и гербу Белгород-Днестровского района, отметив, что все они содержат геральдические нарушения и несоответствия.
Также на рассмотрении геральдической коллегии были проекты герба и флага села Плавни Ренийского района. По результатам обсуждения члены коллегии поддержали представленные официальные символы с учетом некоторых технических замечаний.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт
Loading...
Последние новости:
17:52 30.06.2017
17:14 30.06.2017
16:53 30.06.2017
16:16 30.06.2017
15:36 30.06.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.952
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»