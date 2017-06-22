Официальные символы Измаильского и Белгород-Днестровского районов будут дорабатываться

10:54 / 30.06.2017

ОДЕССА, 30 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Геральдическая коллегия при Одесском областном совете высказала ряд замечаний и рекомендаций к флагу Измаильского района, флагу города Измаил и гербу Белгород-Днестровского района, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 30 июня, в пресс-службе Одесского областного совета.

По информации пресс-службы, состоялось очередное заседание геральдической коллегии при Одесском областном совете, которое провел заместитель председателя областного совета Юрий Димчогло.

На повестку дня был вынесен ряд официальных символов (герб и флаг) для внесения в геральдико-вексилологический реестр официальных символов и отличительных знаков органов местного самоуправления и исполнительной власти и выдачи соответствующих свидетельств о регистрации.

Члены коллегии высказали ряд замечаний и рекомендаций к флагу Измаильского района, флагу города Измаил и гербу Белгород-Днестровского района, отметив, что все они содержат геральдические нарушения и несоответствия.

Также на рассмотрении геральдической коллегии были проекты герба и флага села Плавни Ренийского района. По результатам обсуждения члены коллегии поддержали представленные официальные символы с учетом некоторых технических замечаний.