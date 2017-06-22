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Мошенники от имени Одесской ОГА вымогают у бизнесменов средства на благотворительность
10:34 / 29.06.2017

ОДЕССА, 29 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одесском регионе участились случаи, когда неизвестные обращаются к предпринимателям от имени ОГА с просьбой о спонсорской помощи, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 29 июня, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

Как отметили в пресс-службе, неизвестные мошенники называются помощниками главы области и просят выделить средства для благотворительного фонда в определенном размере. Например, оказать финансовую помощь для поддержки проекта по оздоровлению детей.

«Будьте внимательны. Одесская облгосадминистрация не имеет отношения к подобным обращениям. В таких случаях просим вас обращаться в правоохранительные органы», — заявили в пресс-службе.

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