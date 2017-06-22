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Компьютерные сети ряда учреждений Одессы подверглись сегодня вирусной атаке
17:02 / 27.06.2017
ОДЕССА, 27 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Компьютерные сети ряда учреждений Одессы, как и по всей Украине, подверглись сегодня вирусной атаке, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
В частности, как сообщили агентству в Департаменте информации Одесского городского совета, в результате вирусной атаки в мэрии не работает ряд рабочих компьютеров, подключенных к старой локальной сети под управлением Майкрософт.
При этом работают все сервера и рабочие места под управлением Linux, в том числе официальный сайт, «15-35», система ЦНАП, «Общественный бюджет» и пр.
По данным СМИ, кибератаке подвергся сегодня ряд банков и других учреждений по всей Украине.
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Сергей Гриневецкий
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт
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