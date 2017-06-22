Компьютерные сети ряда учреждений Одессы подверглись сегодня вирусной атаке

17:02 / 27.06.2017

ОДЕССА, 27 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Компьютерные сети ряда учреждений Одессы, как и по всей Украине, подверглись сегодня вирусной атаке, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

В частности, как сообщили агентству в Департаменте информации Одесского городского совета, в результате вирусной атаки в мэрии не работает ряд рабочих компьютеров, подключенных к старой локальной сети под управлением Майкрософт.

При этом работают все сервера и рабочие места под управлением Linux, в том числе официальный сайт, «15-35», система ЦНАП, «Общественный бюджет» и пр.

По данным СМИ, кибератаке подвергся сегодня ряд банков и других учреждений по всей Украине.