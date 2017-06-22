Эффективные методы использования местных бюджетов обсудили в Одессе представители местного самоуправления области

13:49 / 23.06.2017

ОДЕССА, 23 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Круглый стол «Как программно-целевой метод поможет эффективности использования денег громад Одесской области» с участием представителей органов местного самоуправления области состоялся сегодня, 23 июня, в ИА «Контекст-Причерноморье».

Круглый стол провела Одесская областная организация Комитета избирателей Украины в рамках проекта «Эффективные и добропорядочные местные бюджеты в 5-ти областях Юга и Востока Украины». Модератором встречи выступил председатель Одесской облорганизации КИУ Анатолий Бойко.

Проект реализует ГО «Фонд развития г. Николаева» в рамках Общественного Партнерства «За прозрачные местные бюджеты!» при финансовой поддержке Посольства Великобритании в Украине и медиа-поддержке ГО «Украинский кризисный медиа-центр».

Целью проекта является содействие внедрению программно-целевого метода (ПЦМ) в бюджетный процесс в 20 пилотных громадах из 5-ти областей Юга и Востока Украины для повышения уровня эффективности и добропорядочности использования средств местных общин. В Одесской области проектом охвачены города Одесса, Измаил, Подольск и Беляевка.

К участию в круглом столе были приглашены представители Одесской областной администрации, органов местного самоуправления городов Одесса, Измаил, Подольск и Беляевка, Госказначейства, Госаудитслужбы, неправительственных организаций.

Как рассказал глава облКИУ, с 1 января 2017 года внедрение ПЦМ в работу местных бюджетов городов областного подчинения обязательно на законодательном уровне.

«Трудно переоценить эту реформу, поскольку сам ПЦМ с его электронным декларированием оставляет намного меньше возможностей для ручного управления финансами, что было раньше. И, соответственно, минимизирует возможности коррупционных действий», — отметил А. Бойко.

Он также добавил, что реформа непростая и будет требовать от исполнителей значительного включения в работу, повышения уровня знаний и навыков, стандартов, регламентов своей работы и, соответственно, органам местного самоуправления нужна помощь, мониторинг и рекомендации.

Координатор проекта на Юге Украины — директор «Фонда развития Николаева» Михаил Золотухин, в свою очередь, подчеркнул: «Реформы начинаются там, где заканчиваются деньги — гласит аксиома. Но, по данным нашего мониторинга, проблема заключается не в том, что деньги заканчиваются, а насколько эффективно они используются. Почему встала остро проблема неэффективного использования средств? Чиновники просто «прячутся» и стараются эту тему обходить».