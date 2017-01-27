Международный форум по вопросам децентрализации пройдёт в течение двух дней в Одессе

10:40 / 21.06.2017

ОДЕССА, 21 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Международный форум «Реформа децентрализации: актуальные вопросы регионального развития и опыт государств-членов ЕС и стран Восточного партнерства» проходит 21-22 июня в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Форум проходит на базе отеля «ОК Одесса» (Гагаринское плато, 5).

Организаторами Форума являются Представительство Фонда имени Фридриха Эберта в Украине, Центр Перспективных Инициатив и Исследований, Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы, Центр адаптации стандартов государственной службы к стандартам ЕС, Одесский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

Мероприятие направлено на обсуждение актуальных проблем регионального развития, обмена опытом с партнерами из стран-членов ЕС и стран-участниц инициативы ЕС «Восточное партнерство», а также представителями органов местного самоуправления, достигшими успехов в контексте децентрализации.

Руководство Одесской области в качестве участников Форума будут представлять заместитель председателя Одесской областной государственной администрации — руководитель аппарата ОГА Игорь Ткачук и заместитель председателя Одесского областного совета Юрий Димчогло. Также в мероприятии примут участие украинские политики, представители Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, председатели городских и областных советов и ОТГ Одесской области, представители стран-участниц инициативы ЕС «Восточное партнерство» (Грузия и Беларусь) и неправительственных организаций, центров развития местного самоуправления из разных областей Украины, СМИ, руководство, преподаватели и слушатели ОРИГУ НАГУ при Президенте Украины. Среди спикеров, в частности, директор Одесского регионального института госуправления Нацакадемии госуправления при Президенте Украины Николай Ижа, Координатор проектов Представительства имени Фридриха Эберта в Украине Мария Ткаченко, директор Центра адаптации государственной службы к стандартам Европейского Союза Марина Канавец, председатель Центра Перспективных Инициатив и Исследований Анатолий Куцевол, украинский политик, народный депутат Украины 3-го, 6-го и 7-го созыва председатель Одесской облгосадминистрации (1998-2005) Сергей Гриневецкий, директор Центрального офиса внедрения децентрализационных реформы Ассоциации городов Украины Владимир Мягкоход, Южненский городской голова Владимир Новацкий и другие.

Сегодня, 21 июня, будут обсуждаться вопросы регионального развития, в частности строительства и содержания дорог, перевозки граждан, реагирования на чрезвычайные ситуации, охрана общественного порядка, земельные отношения и пространственное планирование, предоставление административных услуг и социальной защиты населения, изменения и ограничения в расчетах межбюджетных трансфертов и тому подобное.

Завтра, 22 июня, будут обсуждаться вопросы институционального обеспечения местного самоуправления, в частности текущее и планируемое законодательство, введение должности руководителя службы, создание эффективных и действенных служб персонала, внедрение современных технологий управления человеческими ресурсами для проведения отбора и продвижения по службе, профессиональное обучение и повышение квалификации служащих в условиях децентрализации власти, особенности использования инструментов институционального развития ЕС для профессионального развития служащие и др.