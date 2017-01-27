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Депутаты облсовета внесли изменения в программу сохранения водных ресурсов в бассейне Куяльницкого лимана
12:58 / 16.06.2017

ОДЕССА, 16 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Депутаты областного совета 7 созыва на сегодняшней сессии проголосовали за внесение изменений в решение об утверждении региональной программы сохранения и восстановления водных ресурсов в бассейне Куяльницкого лимана на 2012-2018 годы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Во время обсуждения депутаты от «Оппоблока» заявили, что на 2017 год программа требует 135 млн. 700 тыс. грн., тогда как на этот год выделен всего 1 млн. грн.

Депутат от фракции «Доверяй делам» Дмитрий Чапир также заявил о недостаточном финансировании и внес поправку о необходимости привлечь правоохранителей и разобраться с незаконной добычей песка и лечебной грязи в промышленных масштабах на лимане.

За проект с учётом поправки проголосовали 62 депутата.

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