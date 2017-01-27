Облсовет утвердил финансирование программы «Електронна Одещина» на 2017 год

12:50 / 16.06.2017

ОДЕССА, 16 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Депутаты областного совета 7 созыва на сегодняшней сессии приняли поправки к программе «Електронна Одещина», утвердив её финансирование на 2017 год, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Изначально программа была принята на 2014-2016 годы, затем продлена и на 2017-й.

Согласно проекту решения, общий объём финансирования на этот год предполагается в объёме 6 млн. 164,70 тыс. грн.

В расходной статье значатся, в частности: модернизация сайта Одесского областного совета (25 тыс. грн.); внедрение системы внутреннего электронного документооборота областного совета (200 тыс. грн.); внедрение современной системы электронного голосования для депутатского корпуса областного совета (1,5 млн. грн.); совершенствование информационно-телекоммуникационной системы Одесского областного совета и регионального дата-центра Одесской области (822 тыс. грн.) и др.

Претензии у депутатов вызвало выделение 0,5 млн. грн. на проведение социологических исследований — отмечалось, что ранее на эти цели уже выделялось 6 млн., затем 3 млн., затем еще 2 млн.

Также было заявлено, что Проект «Електронна Одещина» предполагает самоокупаемость и принесение прибыли в бюджет, однако предприятие ежегодно приносит не более 3,5 тыс. грн. при таких бюджетных затратах.

Тем не менее, депутаты большинством голосов проголосовали за выделение средств на программу.

Напомним, что во время предыдущей попытки провести сессию облсовета председательствующий Анатолий Урбанский сообщил, что электронная система голосования в зале вышла из строя. Также у него были опасения относительно надёжности её работы и на сегодняшней сессии.