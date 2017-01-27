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Депутаты облсовета приняли программу развития конкурентоспособности малого и среднего бизнеса
12:16 / 16.06.2017
ОДЕССА, 16 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Депутаты Одесского областного совета 7 созыва на сегодняшней сессии приняли программу развития конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в Одесской области на 2017-2020 гг., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
В ходе пленарного заседания сессии сегодня, 16 июня, депутаты облсовета приняли программу развития конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в Одесской области на 2017-2020 гг., которая была внесена председателем ОГА Максимом Степановым. Программа предусматривает выделение на поддержку малого и среднего бизнеса 4 млн. 800 тыс. грн.
Проект поддержали 57 депутатов.
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