Одесса > Новости > Власти Депутаты облсовета приняли программу развития конкурентоспособности малого и среднего бизнеса 12:16 / 16.06.2017 ОДЕССА, 16 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Депутаты Одесского областного совета 7 созыва на сегодняшней сессии приняли программу развития конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в Одесской области на 2017-2020 гг., передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». В ходе пленарного заседания сессии сегодня, 16 июня, депутаты облсовета приняли программу развития конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в Одесской области на 2017-2020 гг., которая была внесена председателем ОГА Максимом Степановым. Программа предусматривает выделение на поддержку малого и среднего бизнеса 4 млн. 800 тыс. грн. Проект поддержали 57 депутатов. версия для печати