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Президент принял участие в открытии Потёмкинской лестницы и Стамбульского парка
13:42 / 26.05.2017
ОДЕССА, 26 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 26 мая, Президент Украины Пётр Порошенко принял участие в торжественной церемонии открытия отреставрированной Потёмкинской лестницы и созданного на склонах Стамбульского парка, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Красную ленточку на Приморском бульваре торжественно перерезали Президент, Одесский городской голова Геннадий Труханов, мэр Стамбула Кадир Топбаш и председатель Одесской ОГА Максим Степанов.
На церемонии также присутствовали глава облсовета Анатолий Урбанский, нардепы-одесситы, делегация из Стамбула и другие гости.
Выступавшие на открытии П. Порошенко, К. Топбаш и Г. Труханов отметили значение дружественных отношений между украинским и турецким народами, а также результативность реформ в Украине.
Мэр Стамбула также сообщил, что его город решил подарить Одессе 30 автобусов для перевозки граждан.
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