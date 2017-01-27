ИА «Контекст Причерноморье»
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Губернатор купил дом и прописался в селе, чтобы с его налогов построили местную школу
16:44 / 22.05.2017

ОДЕССА, 22 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской ОГА Максим Степанов купил дом в селе Окнянского района и зарегистрировался там, чтобы уплаченные им налоги были направлены на строительство местной школы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 22 мая, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

По сообщению пресс-службы, информацию о покупке дома озвучил сам М. Степанов на брифинге 22 мая, а также объяснил цель этой покупки.

«Да, это правда. Я как гражданин Украины плачу налоги, за прошлый год уплата моих налогов по декларации составляет 3 млн 732 тыс грн. Но я бы, конечно, хотел видеть, куда идут уплаченные мной налоги. Поскольку я возглавляю Одесскую область, то хотел бы поднимать именно ее экономику и инфраструктуру. Поэтому принял решение зарегистрироваться в Одесской области и на прошлой неделе уже заплатил налоги», — заявил он.

По словам Степанова, село Ставрово в Окнянском районе Одесской области было выбрано неслучайно.

«На одном из недавних аппаратных совещаний мы рассматривали вопрос образования. Окнянский район находится в числе последних по сдаче ВНО, там действительно тяжелая ситуация. В селе Ставрово есть школа, которая строится очень давно. Я еще был первым замом главы ОГА (2008-2010 гг.), когда делали проект ее строительства. А дети как учились в ужасном помещении, так и учатся. Поэтому я надеюсь, и буду обращаться к депутатам райсовета, чтобы мои налоги, в том числе, направили на строительство этой школы. Так что никакого чудачества тут нет. Именно с этой целью я приобрел этот дом — чтобы сдать декларацию и заплатить налоги в Окнянском районе. Сумма может существенно повлиять на строительство», — подчеркнул председатель ОГА.

В пресс-службе уточнили, что в Ставрово председатель ОГА зарегистрирован в доме площадью 55 квадратных метров с 17 сотками земли.

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Артём Филипенко
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