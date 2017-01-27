Одесса > Новости > Власти Президент отстранил от занимаемой должности главу Килийской РГА 14:32 / 20.05.2017 ОДЕССА, 20 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Президент Украины Пётр Порошенко отстранил от занимаемой должности главу Килийской РГА, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 20 мая, в пресс-службе Администрации Президента. По информации пресс-службы, распоряжением №105/2017-рп от 20 мая Президент отстранил Виктора Грекова от должности председателя Килийского районной государственной администрации согласно ч. 3 ст. 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», несколько дней назад председатель Килийской РГА и его сообщница – чиновник администрации были задержаны за получение взятки от некоего лица за решение земельного вопроса. версия для печати