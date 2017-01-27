|
русская версия | english version
|
|
Президент отстранил от занимаемой должности главу Килийской РГА
14:32 / 20.05.2017
ОДЕССА, 20 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Президент Украины Пётр Порошенко отстранил от занимаемой должности главу Килийской РГА, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 20 мая, в пресс-службе Администрации Президента.
По информации пресс-службы, распоряжением №105/2017-рп от 20 мая Президент отстранил Виктора Грекова от должности председателя Килийского районной государственной администрации согласно ч. 3 ст. 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», несколько дней назад председатель Килийской РГА и его сообщница – чиновник администрации были задержаны за получение взятки от некоего лица за решение земельного вопроса.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
17:30 20.05.2017
14:54 20.05.2017
14:43 20.05.2017
14:24 20.05.2017
14:22 20.05.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.832
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»