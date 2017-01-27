Одесса > Новости > Власти Президент назначил главу Николаевской РГА Одесской области 14:22 / 20.05.2017 ОДЕССА, 20 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Президент Украины Пётр Порошенко назначил нового руководителя Николаевской районной государственной администрации Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 20 мая, в пресс-службе Администрации Президента. По информации пресс-службы, распоряжением №106/2017-рп от 20 мая Президент назначил Ларису Высоцкую председателем Николаевской районной государственной администрации с 22 мая с испытательным сроком один месяц. версия для печати