Максим Степанов проинспектировал ход ремонта трассы «Одесса – Рени»

16:09 / 15.05.2017

ОДЕССА, 15 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов сегодня, 15 мая, проинспектировал ход ремонта трассы «Одесса – Рени», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 мая, в пресс-службе ОГА.

По информации пресс-службы, глава ОГА сегодня проверил ход ремонтных работ на стратегически важной для региона дороге «Одесса – Рени». Эта дорога является основной транспортной магистралью юга Одесской области (проходит по территории 9 районов), обеспечивает связь с портами Украины, по ней осуществляется постоянное движение тяжелогрузного транзитного транспорта, следующего в международный пункт пропуска «Джурджулешты».

Общая протяженность трассы — 289,4 км, она находится в аварийном состоянии, требует ремонта уже более 30 лет. В 2016 году отремонтировано 56,2 км, в 2017 году запланирован ремонт 138,968 км.

Ремонтные работы планируется завершить до конца 2017 года.