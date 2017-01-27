ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Какие телевизионные программы Вы чаще всего смотрите?
Предпочитаю развлекательные (художественные фильмы, сериалы, шоу, музыка)
Предпочитаю познавательные (новости, политические, научно-популярные программы и т.д)
В равной степени те и другие
Вообще не смотрю телевизор
 
Погода




Максим Степанов проинспектировал ход ремонта трассы «Одесса – Рени»
16:09 / 15.05.2017

ОДЕССА, 15 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов сегодня, 15 мая, проинспектировал ход ремонта трассы «Одесса – Рени», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 мая, в пресс-службе ОГА.

По информации пресс-службы, глава ОГА сегодня проверил ход ремонтных работ на стратегически важной для региона дороге «Одесса – Рени». Эта дорога является основной транспортной магистралью юга Одесской области (проходит по территории 9 районов), обеспечивает связь с портами Украины, по ней осуществляется постоянное движение тяжелогрузного транзитного транспорта, следующего в международный пункт пропуска «Джурджулешты».

Общая протяженность трассы — 289,4 км, она находится в аварийном состоянии, требует ремонта уже более 30 лет. В 2016 году отремонтировано 56,2 км, в 2017 году запланирован ремонт 138,968 км.

Ремонтные работы планируется завершить до конца 2017 года.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
17:41 15.05.2017
В ряде домов Одессы завтра, 16 мая, отключат воду
17:34 15.05.2017
Во вторник, 16 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:23 15.05.2017
167 малышей родились на прошедшей неделе в городских роддомах Одессы
17:05 15.05.2017
Тендер на реставрацию фасада здания Украинского театра будет объявлен через систему «ProZorro»
16:38 15.05.2017
Правоохранители пресекли вооруженный захват помещения в Одессе


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.706