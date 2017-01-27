«Губернатор лично контролировал меры безопасности в Одессе 2 мая», — пресс-служба ОГА

11:58 / 03.05.2017

ОДЕССА, 03 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 2 мая председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов лично контролировал меры безопасности в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 3 мая, в пресс-службе ОГА.

По информации пресс-службы, 2 мая в 8 утра М. Степанов посетил Куликово поле для проверки мер безопасности.

В 11:00 глава ОГА прибыл на патриотический митинг, который проходил у мемориала погибшим активистам «Майдана» на углу улиц Дерибасовская и Преображенская. После митинга М. Степанов пообщался с родителями активиста «Майдана» Игоря Иванова, застреленного 2 мая 2014 г. на улице Греческой.

В 14:00 председатель ОГА вернулся на Куликово поле, чтобы лично проконтролировать ситуацию во время митинга.

«Да, я нахожусь на улицах города с самого утра. У нас все спокойно. Самое главное, что мы обеспечиваем мир, порядок и спокойствие. Очень слаженно работают правоохранительные органы. Поэтому сейчас все спокойно. Уверен, так будет и дальше. Сил у нас достаточно, чтобы прекратить провокации, чтобы люди не боялись выходить на улицу. Между ОГА и правоохранительными органами существует четкое понимание и взаимодействие. Мы готовились к этим дням заранее. Я хорошо понимаю, что несу ответственность за все, что происходит в Одессе и области, в частности, за порядок и безопасность в городе. Уверен, что главное — не допускать трагедий. Только в покое и мире мы сможем построить страну», — заявил губернатор.

Председатель ОГА пообещал одесситам, что они «будут жить в мире как до 17 мая, так и после 17 мая, когда завершится усиленный режим работы правоохранительных органов».

Также Максим Степанов поблагодарил силовиков за их работу по обеспечению порядка и спокойствия в городе.

«Главный вопрос не в том, жестко или мягко действовать. Главное — действовать в рамках закона и не допустить никаких провокаций. И их не было допущено», — подчеркнул он.