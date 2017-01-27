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Исполком рассмотрел проекты создания нескольких участков набережных на Фонтане
12:47 / 27.04.2017
ОДЕССА, 27 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Исполнительный комитет Одесского городского совета на сегодняшнем заседании назначил Управление инженерной защиты территории города и развития побережья заказчиком проведения работ по укреплению склона в районе пляжей «Дельфин» и «Чкаловский», а также работ по благоустройству набережных в районе 11, 14 и 15 станций Большого Фонтана, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
На состоявшемся сегодня заседании исполкома были презентованы проекты проведения работ по укреплению склона и стабилизации оползневых процессов в районе пляжа «Чкаловский», по укреплению склона и восстановлению берегозащитного сооружения в районе пляжа «Дельфин», а также по благоустройству участков набережной — вдоль подпорной стенки, расположенной в районе 11-й станции Большого Фонтана (между траверсами №7 и №7-а второй очереди противооползневых сооружений), в районе 14-й станции Большого Фонтана (между траверсами №13 и №14 второй очереди противооползневых сооружений), в районе 15-й станции Большого Фонтана (между траверсами №14 и №15 второй очереди противооползневых сооружений, в городе Одессе). Заказчиком проведения работ назначено Управление инженерной защиты территории города и развития побережья.
Как отметил докладчик — и. о. начальника управления Геннадий Мирошниченко, проведение работ планируется за внебюджетные средства. За образец благоустройства взята набережная на 16 станции Фонтана. Сроки проведения работ — до 1 июня.
Городской голова добавил, что следует выработать единый проект благоустройства для набережных вдоль всего побережья.
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