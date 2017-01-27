|
русская версия | english version
|
|
Президент назначил глав четырёх РГА в Одесской области
14:10 / 21.04.2017
ОДЕССА, 21 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Президент Украины Пётр Порошенко подписал распоряжения о назначении председателей 4 райгосадминистраций в Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 21 апреля, в пресс-службе Администрации Президента.
По информации пресс-службы, распоряжением Президента №82/2017-РП председателем Балтской районной государственной администрации назначен Роман Кацмаза, распоряжением №83/2017-РП председателем Белгород-Днестровской РГА назначен Сергей Ильченко, распоряжением №84/2017-РП председателем Ивановской РГА назначен Виктор Лобач, распоряжением №85/2017-РП председателем Овидиопольской РГА назначен Владимир Левчук.
Все новоназначенные руководители приступают к своим обязанностям с сегодняшнего дня, им назначен испытательный срок в 1 месяц.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
17:09 21.04.2017
15:47 21.04.2017
15:22 21.04.2017
14:33 21.04.2017
14:28 21.04.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.016
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»