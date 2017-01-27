Одесса > Новости > Власти Президент назначил глав четырёх РГА в Одесской области 14:10 / 21.04.2017 ОДЕССА, 21 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Президент Украины Пётр Порошенко подписал распоряжения о назначении председателей 4 райгосадминистраций в Одесской области, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 21 апреля, в пресс-службе Администрации Президента. По информации пресс-службы, распоряжением Президента №82/2017-РП председателем Балтской районной государственной администрации назначен Роман Кацмаза, распоряжением №83/2017-РП председателем Белгород-Днестровской РГА назначен Сергей Ильченко, распоряжением №84/2017-РП председателем Ивановской РГА назначен Виктор Лобач, распоряжением №85/2017-РП председателем Овидиопольской РГА назначен Владимир Левчук. Все новоназначенные руководители приступают к своим обязанностям с сегодняшнего дня, им назначен испытательный срок в 1 месяц. версия для печати