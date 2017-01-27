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Должностных лиц в районах области научат правильно и эффективно применять систему «ПроЗорро»
17:35 / 20.04.2017

ОДЕССА, 20 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В апреле-мае 2017 года во всех районах Одесской области и ОГА пройдёт серия семинаров, цель которых — научить правильно и эффективно применять требования законодательных актов и использовать систему электронных публичных закупок «ПроЗорро», передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом председатель ОГА Максим Степанов рассказал сегодня, 20 апреля, в ходе совещания по организации начальных семинаров по практическому применению требований Закона Украины «О публичных закупках».

Как отметил губернатор, закон «О публичных закупках» в корне изменил практику проведения закупок товаров, работ и сервисных услуг, переведя их в электронный формат. При этом менее, чем за год, система дала даже больший эффект, чем ожидали. Так, в конце 2016 года ожидалась экономия в 5 млрд. грн., а реально показатель составил 19 млрд. грн.

«И это сумма, которую планируют выделить на ремонт дорого по всей Украине в 2017 году», — подчеркнул М. Степанов.

В Одесской области, по данным губернатора, экономия с системой «ПроЗорро» в первом квартале составила 200 млн. грн.

Сегодня Госпредприятие «ПроЗорро» запустило программу семинаров в 12 регионах страны, в том числе во всех районах Одесской области. Цель семинаров, которые пройдут в апреле-мае, — научить правильно и эффективно применять требования законодательства и использовать систему «ПроЗорро».

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Артём Филипенко
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