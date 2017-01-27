ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Какие телевизионные программы Вы чаще всего смотрите?
Предпочитаю развлекательные (художественные фильмы, сериалы, шоу, музыка)
Предпочитаю познавательные (новости, политические, научно-популярные программы и т.д)
В равной степени те и другие
Вообще не смотрю телевизор
 
Погода




Внеочередное заседание одесского исполкома состоится 25 апреля
16:34 / 20.04.2017

ОДЕССА, 20 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Внеочередное заседание одесского исполкома назначено на 25 апреля, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента, 25 апреля в 11:00 начнется внеочередное заседание исполнительного комитета Одесского городского совета.

В повестку дня включен вопрос о внесении на рассмотрение городского совета проекта решения «О внесении изменений в Городскую целевую программу по стимулированию создания и деятельности объединений совладельцев многоквартирных домов в г. Одессе на 2016-2018 годы».

Напомним, что очередная сессия горсовета назначена на 26 апреля.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
17:48 20.04.2017
В пятницу, 21 апреля, в ряде домов Одессы отключат свет
17:35 20.04.2017
Должностных лиц в районах области научат правильно и эффективно применять систему «ПроЗорро»
17:15 20.04.2017
Эроту из Пале-Рояля за 9 месяцев восстановили отбитую руку
17:04 20.04.2017
Культурные связи Одессы и Генуи обсудят завтра в ОНУ имени Мечникова
16:53 20.04.2017
Утренняя информация о минировании Суворовского райсуда не подтвердилась


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 1.124