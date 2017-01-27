Одесса > Новости > Власти Внеочередное заседание одесского исполкома состоится 25 апреля 16:34 / 20.04.2017 ОДЕССА, 20 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Внеочередное заседание одесского исполкома назначено на 25 апреля, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». Об этом агентству сообщили сегодня, 20 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета. По сообщению департамента, 25 апреля в 11:00 начнется внеочередное заседание исполнительного комитета Одесского городского совета. В повестку дня включен вопрос о внесении на рассмотрение городского совета проекта решения «О внесении изменений в Городскую целевую программу по стимулированию создания и деятельности объединений совладельцев многоквартирных домов в г. Одессе на 2016-2018 годы». Напомним, что очередная сессия горсовета назначена на 26 апреля. версия для печати