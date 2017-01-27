|
русская версия | english version
|
|
Внеочередное заседание одесского исполкома состоится 25 апреля
16:34 / 20.04.2017
ОДЕССА, 20 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Внеочередное заседание одесского исполкома назначено на 25 апреля, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 20 апреля, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По сообщению департамента, 25 апреля в 11:00 начнется внеочередное заседание исполнительного комитета Одесского городского совета.
В повестку дня включен вопрос о внесении на рассмотрение городского совета проекта решения «О внесении изменений в Городскую целевую программу по стимулированию создания и деятельности объединений совладельцев многоквартирных домов в г. Одессе на 2016-2018 годы».
Напомним, что очередная сессия горсовета назначена на 26 апреля.
|
Поиск:
Артём Филипенко
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство
Loading...
Последние новости:
17:48 20.04.2017
17:35 20.04.2017
17:15 20.04.2017
17:04 20.04.2017
16:53 20.04.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 1.124
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»