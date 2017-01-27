ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Когда Вы обычно убираете/выбрасываете ёлку?
В течение недели после 1 января
В середине — конце января
В феврале
Весной
Ближе к следующему Новому году
Вообще не ставим ёлку
 
Погода




Облик «Рыбного ресторана» у Потёмкинской лестницы хотят восстановить по фотографиям начала ХХ века
09:14 / 27.01.2017

ОДЕССА, 27 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — «Рыбный ресторан», открывшийся на склоне Потёмкинской лестнице на рубеже XIX-XX веков, хотят восстановить в первозданном виде, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье»

Об этом и. о. заместителя Одесского городского головы Пётр Рябоконь сообщил вчера, 26 января, на брифинге после заседания исполкома.

По его словам, «Рыбный ресторан», который планируется воссоздать на склоне Потёмкинской лестницы, на сегодняшний день, практически, «разобран на косточки», поскольку имеет сразу трёх собственников. Так, подпорная стена «принадлежит» УКСу, Управление дорожного хозяйства горсовета «заведует» благоустройством объекта, и, наконец, есть частный заказчик-застройщик старинного ресторанного заведения.

П. Рябоконь отметил, что при поддержке начальника Управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Андрея Шелюгина была поднята и передана застройщику вся историческая справка по заведению.

«Задача стоит такая: максимально воссоздать заведение в его первоначальном виде, так, как это было в 1905-1930 г.г., в пик деятельности ресторана, как он запомнился на фотографиях, с башенкой», — рассказал и. о. вице-мэра.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
Loading...

Последние новости:
15:05 27.01.2017
Одесские полицейские задержали двух парней с наркотиками на 200 тысяч гривен
13:57 27.01.2017
Около 60 детей начали заниматься хоккеем после открытия ледовой арены Дворца спорта в Одессе
13:03 27.01.2017
Учения ВМС проходят в Одесской и Николаевской областях
12:14 27.01.2017
Память жертв Холокоста почтили в Одессе
11:52 27.01.2017
Цены на основные марки бензина и дизельное топливо в Одессе сегодня, 27 января


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.279