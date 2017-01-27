Облик «Рыбного ресторана» у Потёмкинской лестницы хотят восстановить по фотографиям начала ХХ века

09:14 / 27.01.2017

ОДЕССА, 27 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — «Рыбный ресторан», открывшийся на склоне Потёмкинской лестнице на рубеже XIX-XX веков, хотят восстановить в первозданном виде, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье»

Об этом и. о. заместителя Одесского городского головы Пётр Рябоконь сообщил вчера, 26 января, на брифинге после заседания исполкома.

По его словам, «Рыбный ресторан», который планируется воссоздать на склоне Потёмкинской лестницы, на сегодняшний день, практически, «разобран на косточки», поскольку имеет сразу трёх собственников. Так, подпорная стена «принадлежит» УКСу, Управление дорожного хозяйства горсовета «заведует» благоустройством объекта, и, наконец, есть частный заказчик-застройщик старинного ресторанного заведения.

П. Рябоконь отметил, что при поддержке начальника Управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Андрея Шелюгина была поднята и передана застройщику вся историческая справка по заведению.

«Задача стоит такая: максимально воссоздать заведение в его первоначальном виде, так, как это было в 1905-1930 г.г., в пик деятельности ресторана, как он запомнился на фотографиях, с башенкой», — рассказал и. о. вице-мэра.