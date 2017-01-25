ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Когда Вы обычно убираете/выбрасываете ёлку?
В течение недели после 1 января
В середине — конце января
В феврале
Весной
Ближе к следующему Новому году
Вообще не ставим ёлку
 
Погода




«Для завершения строительства измаильского Дворца спорта необходимо 55 миллионов гривен», — Урбанский
13:06 / 25.01.2017

ОДЕССА, 25 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский заявил, что завершения строительства измаильского Дворца спорта необходимо 55 миллионов гривен, которые планируется выделить из бюджета в течение 2 лет, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщили агентству в пресс-службе Одесского областного совета, об этом глава облсовета заявил 24 января в ходе рабочей поездки руководства области в Измаильский район.

Так, глава облсовета и председатель ОГА Максим Степанов посетили строительство Дворца спорта.

Строительство было начато еще в 2012 году. Предполагается, что спорткомплекс будет состоять из нескольких отдельно стоящих корпусов, в которых будет работать бассейн и секции по легкой и тяжелой атлетике, футболу, баскетболу и волейболу. Одновременно в спорткомплексе сможет заниматься 160 детей.

«Для завершения строительства необходимо 55 млн. гривен. Средства планируется выделить из областного бюджета в течение двух лет. В этом году 5 млн. грн. будет выделено из областного бюджета и более 20 — из бюджета города Измаил», — рассказал А. Урбанский.

На объекте необходимо провести все сети коммуникации, достроить два блока здания, провести штукатурные работы и подключить отопление.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Сергей Гриневецкий
ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ — ДЕНЬ ДЛЯ РАЗДУМИЙ
Каждый раз выборы местных советов проходят по новой избирательной системе, и каждый эксперимент признается не совсем удачным. А тем временем местное самоуправление остается излишне политизированным, значительная часть его энергии уходит в гудок политических интриг и противостояний.

 
Loading...

Последние новости:
17:53 25.01.2017
Одесский музей имени Блещунова готовится отметить 28-летие
17:09 25.01.2017
Аппатовские чтения прошли сегодня в Одессе
17:06 25.01.2017
В четверг, 26 января, в ряде домов Одессы снова не будет света
16:26 25.01.2017
Мэр Одессы встретился с Генконсулом Греции
15:49 25.01.2017
Прокуроры провели внеплановую проверку в Южной исправительной колонии


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.206