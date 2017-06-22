Газета «Одесская жизнь» отметила первое десятилетие

10:38 / 28.07.2017

ОДЕССА, 28 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Газета «Одесская жизнь» отметила десятилетний юбилей, в честь которого в Городском саду состоялся праздничный концерт, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом вчера, 27 июля. корреспонденту ИА «Контекст-Причерноморье» сообщил учредитель ИА «Центр -Медиа», заслуженный журналист Украины Геннадий Чабанов.

По словам Г. Чабанова, идея создания газеты о городской жизни возникла из уже реализованного проекта. 12 лет назад информационное агентство «Центр-Медиа» выпустило в свет газету «На пенсии», которая оказалась очень актуальной и активно стала расти в тираже. Тут и пришла идея сделать городскую газету, поскольку «На пенсии» — газета для узкой целевой аудитории. Первоначально название было другим, но в 2007 году был зарегистрирован бренд «Одесская жизнь».

«Мы рассказываем об одесской жизни, какая она есть, об одесситах и жителях Одесской области, о нашей истории, о нашем городе, о наших людях. Это и есть газета «Одесская жизнь», — поделился Г. Чабанов.

Свой десятилетний юбилей коллектив редакции вышел отмечать в народ. В городском саду звучали одесские песни под аккомпанемент духового оркестра, гостям праздника раздавались свёрнутые из газеты панамки-треуголки, так любимые пляжниками, и холщовые сумки для нехитрой поклажи при походе на море.

При 20-ти тысячном тираже у газеты сегодня около 6 тыс. подписчиков, то есть, по нынешним временам, одна из самых больших читательских аудиторий. «За исключением газеты «На пенсии», — говорит Г. Чабанов, — У неё больше». Издание представлено в розничной сети, во всех почтовых отделениях и крупных сетях супермаркетов. Предприятие-издатель выпускает ещё «Телепрограмму», двуязычную газету «На пенсии», которая представлена во всех регионах Украины (лидер продаж), «Одесский дачник».